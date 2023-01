Fit am Computer: EDV-Angebote der vhs Rhein-Pfalz-Kreis beginnen ab Februar in Schifferstadt

Schifferstadt. Ohne Computer geht heute gar nichts mehr. Zudem wandeln sich die gängigen OfficeAnwendungen stetig. Bewerbungen mit Lebensläufen, E-Mails, Kalkulationen oder ausdruckstarke Diagramme bis hin zu überzeugenden Präsentationen erfordern gute Spezialkenntnisse. Diese können die Teilnehmenden mit „MS Office in der Arbeitswelt“ erwerben. Der kompakte Kurs richtet sich an Berufstätige, die ihr EDV-Wissen auffrischen und vertiefen wollen.

Er findet ab Montag, 6.2.23, an sieben Abenden statt (H801071S01). Jede MS Office-Anwendung kann separat vertieft werden zum Beispiel mit dem ExcelGrundkurs (H801020S01) dienstagabends ab 28.02.23 oder dem Word-Grundkurs (H801001S01) dienstagabends ab 11.04.2023 (jeweils drei Abende). Wesentliches rund um das Internet und das Einrichten und Verwenden eines E-Mail-Kontos vermittelt der Kurs

„Internet und E-Mail für Senior*innen“ ab 15.02.23 an drei Mittwochvormittagen (H800015S01).

„Fit im Büro – der EDV-Wiedereinstieg für Frauen“ heißt es ab März 23 mit insgesamt vier Microsoft-Office-Modulen. Diese sich auch einzeln buchbar. Die Module zu Word, Office, Excel und Outlook werden in der konkreten Anwendung unterrichtet. Sie erleichtern den Start in das Büroleben selbst nach einer längeren Pause. Modul 1 „MS Word und Dateiverwaltung“ beginnt mit vier Nachmittagsterminen am Fr. 10.03.23 (H801075S01). Weitere Informationen und Anmeldung www.vhs-rpk.de oder kvhs-schifferstadt@vhs-rpk.de, Tel. 06235/4 45 93 (vormittags).

