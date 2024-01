Neue vhs-Kurse in Schifferstadt

MS EXCEL Aufbaukurs

Schifferstadt. Am Montag, 12. Februar 2024 beginnt um 17:30 Uhr der Kurs „MS EXCEL Aufbaukurs“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst 3 Termine, jeweils montags von 17:30 Uhr bis 20:30 Uhr.

Spezielle Funktionen einsetzen, professionelle Diagramme erstellen, komplexe Auswertungen mithilfe von Pivot-Tabellen und vieles mehr: In diesem Seminar erlernen und vertiefen Sie die professionellen Arbeitstechniken im Umgang mit Microsoft Excel und lernen, wie Sie Ihre Daten schnell und professionell analysieren und visualisieren können.

Inhalte: Listenfunktion und Filter – Weiterführende Funktionen – Daten konsolidieren – Pivot-Tabellen – Datentabelle – Zielwertsuche – Szenarien erstellen – Spezielle Diagramme.

Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.

Whisky-Seminar: Whisky und Schokolade

Schifferstadt. Am Freitag, 09. Februar 2024 findet von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr das „Whisky-Seminar: Whisky und Schokolade“ in der Schifferstadter Adlerstube, Kirchenstraße 17, statt.

Sie trinken gerne Whisky, möchten aber noch ein bisschen mehr über Brennereien, Land und Leute, Fasstypen, Stärken, nationale oder regionale Besonderheiten oder Neuheiten erfahren? Dann sind Sie bei unseren Tastings richtig.

Whisky & Schokolade – ein genussvolles Duo. Schokolade lässt sich wunderbar mit Whisky kombinieren. Genießen Sie Schottischen Single Malt Whisky und edle Schokolade aus der Confisserie Vogel (Braunfels) und der Chocolaterie Sprengart (Dudenhofen). Eine Kombination, die genussvolle Stunden garantiert. An einem Tasting-Abend werden 6x2cl Whisky aus verschiedenen Brennereien verkostet.

Zu jedem der 6 Whiskys wird eine andere, zum Whisky passende Schokolade gereicht.

An diesem Abend geht es vor allem um die Geschmackssensorik, zum Beispiel inwieweit das Fass den späteren Whiskygeschmack beeinflusst.

Das eigene Android Smartphone oderTablet erkunden –

Erste Schritte für Senioren

Schifferstadt. Am Montag, 5. Februar 2024 beginnt um 17:00 Uhr der Kurs „Das eigene Android Smartphone oder Tablet erkunden– Erste Schritte für Senioren" im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst 3 Termine, jeweils montags von 17:00 Uhr bis 19:15 Uhr. Sie erlernen die grundlegenden Funktionen, um Ihr Smartphone oder Tablet ohne Angst bedienen zu können. Es werden u.a. folgende Fragen geklärt: Was bedeuten die Tasten und Knöpfe? Welche Einstellungen braucht man? Welche Apps benötige ich wirklich? Wie unterhalte (chatte) ich mich mit meiner Familie und meinen Freunden? Sie lernen gemeinsam in der Gruppe und haben ausreichend Zeit, alles in aller Ruhe einzuüben. Alle Fragen und Wünsche der Kursteilnehmer werden eingehend mit einbezogen und sind sehr willkommen.

MS WORD Grundkurs

Schifferstadt. Am Mittwoch, 7. Februar 2024 beginnt um 9:00 Uhr der Kurs „MS WORD Grundkurs“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst 3 Termine, jeweils mittwochs von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr. In diesem Kurs erlernen Sie die grundlegenden Techniken der Textverarbeitung an konkreten praxisnahen Beispielen, um ansprechende Dokumente wie Briefe, Lebensläufe, Einladungen etc. erstellen zu können.

Inhalte: Arbeitsoberfläche – Markieren – Erfassen und Bearbeiten von Texten – Korrektur – Textbausteine – Dateiverwaltung – Formatieren von Dokumenten – Aufzählung und Nummerierung – Kopf- und Fußzeilen – Layout – Drucken

