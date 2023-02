Kinderfastnacht bei den Schlotten ausgebucht

Schifferstadt. Ein volles Haus konnten die Schlotten bei der Kinderfasnacht am Rosenmontag verzeichnen. Nach fast drei Jahren fasnachtsloser Zeit hatten sich mehrere hundert Prinzessinnen, Piraten, Meerjungfrauen, Ninjas und viele andere originell verkleidete junge Fasnachter in der Aula des Schulzentrums am Neustückweg eingefunden.

Die Mädchen und Jungen des neuen Jugendelferrats der KGS hatten in dieser Saison 2022/2023 erstmals die Planung übernommen und konnten unter der Federführung der 2. Vorsitzenden Daniela Diefenbach viele Ideen einbringen und umsetzen. Die Jugend war voll in die Vorbereitungen und die Durchführung dieser Veranstaltung eingebunden und Daniela Diefenbach übernahm für ihre Schützlinge auf souveräne Weise die Moderation und Leitung.

Man hatte sich viele lustige und spannende Spiele und Mitmachtänze ausgedacht, die vom Tonmann und Discjockey Andreas Gouthier musikalisch begleitet wurden. Die Kinder konnten teilnehmen am „Mumieneinwickeln“, am „Eierlauf“ oder auch am „Luftballontanz“, wo natürlich nur Sieger werden konnte, wer seinen Luftballon unbeschadet über die Tanzrunde brachte. Es gab Schätzspiele und auch eine Kostümprämierung. Die Gewinner durften sich jeweils über eine Überraschungstüte freuen, in der u.a. auch ein Eisgutschein enthalten war.

Das Highlight des Kinderfestes war natürlich die mit Spannung erwartete Krönung der neuen Jugendprinzessin Nadja I. „aus dem närrischen Haus der Blaus“, die von der „großen“ Schlotten-Prinzessin Lena I. „von der tanzenden Rose“ durchgeführt wurde. Nadja hat Zepter und Krone von der scheidenden Kinderprinzessin Mariella I. „aus dem Hause der helfenden Hand“ übernommen und wird bis zum Rosenmontag 2024 im Amt sein.

Die Schlotten-Verantwortlichen hatten alle Hände voll zu tun, die quirlige Menge der jugendlichen Narren zufriedenzustellen, konnten sich am Ende des Tages aber zu einem vollen Erfolg gratulieren.