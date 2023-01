Hohe Spendensumme aus Benefizveranstaltung mit Elke Heidenreich

Schifferstadt. Bürgermeisterin Ilona Volk und Elke Heidenreich freuen sich sehr über die hohe Spendensumme, die bei der Benefizveranstaltung im Dezember letzten Jahres zusammengekommen ist. Insgesamt konnten 5.000 Euro an das „Flut Lebenshilfehaus“ und an eine Bücherei im Ahrtal zur Leseförderung überwiesen werden. Besonders Elke Heidenreich als Autorin und Literatin war es eine Herzensangelegenheit, dass mit einem Teil des Geldes im Bereich Leseförderung gearbeitet wird. Zu der Lebenshilfe in Sinzig besteht noch immer ein persönlicher Kontakt, seit Bürgermeisterin Ilona Volk 2021 eine Spende anlässlich der Zerstörung des damaligen Lebenshilfehauses mit Todesopfern übergeben hatte. Sie bedankt sich bei den vielen Spenderinnen und Spendern, dass sie die Menschen im Ahrtal und ihre Not nicht vergessen haben.