Herzlich Willkommen im neuen Weltladen Schifferstadt. Seit Anfang Januar ist der Weltladen in der Kleinen Kapellenstraße 4 in Schifferstadt zu finden. Nach dem geglückten Umzug möchte das Weltladenteam gerne mit allen Freundinnen und Freunden das neue Zuhause einweihen und lädt am Freitag, den 20. Januar 2023 um 10 Uhr in den neuen Laden ein. Mit Musik und bei einem Glas Secco kann man nach Herzenslust stöbern und sich umschauen.