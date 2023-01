Neujahrsempfang in bewährter Form in der Aula des Schulzentrums

Am 27. Januar lädt Bürgermeisterin Ilona Volk um 19 Uhr in die Aula des Paul-von-Denis Gymnasiums zum Neujahrsempfang der Stadt ein. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause und einem Bürgerempfang im vergangenen Jahr, kann 2023 der Neujahrsempfang wieder in bewährter Form stattfinden. In einem kurzweiligen Rück- und Ausblick informiert Bürgermeisterin Volk über Neuigkeiten, Entwicklungen und Geschehnisse in der Stadt. Gabriele Kipper wird zusammen mit Gereon Hoffmann musikalisch einstimmen und die „Combinationis“ der Ludwigshafener Werkstätten zeigen zur Abrundung des Abends ihr abwechslungsreiches Programm mit dem Titel „Was für ein Zirkus“. Danach besteht die Gelegenheit zu Gesprächen und Austausch in entspannter Atmosphäre. Der Eintritt ist frei. Die Bürgermeisterin und das Stadtmarketing Team freuen sich auf Sie!