„All You Need Is Love – Lennons letzte Jahre“ Ein biographisch-musikalischer Abend Schifferstadt. Mit einem John Lennon Abend lässt die Stadtbücherei Schifferstadt ihr Veranstaltungsjahr ausklingen. In Kooperation mit der Stadt Schifferstadt wird am Donnerstag, den 20. Oktober 2022, um 19.30 Uhr, der Autor und Schauspieler Achim Amme mit dem Musiker Volkwin Müller zu Gast im Alten Rathaus sein. In ihrem unterhaltsam-musikalischem Programm „All You Need Is Love – Lennons letzte Jahre“ vereinen die Beiden Biographisches und Musikalisches von John Lennon. Achim Amme und Volkwin Müller stellen die wegweisende Lennon-Biographie von Phillip Norman vor und untermalen diese mit Original-Einspielungen und individuellen Neuinterpretationen der Lennon-Songs. Besucher sind eingeladen sich in eine Welt voller Musik und Geschichte entführen zu lassen und das Leben von John Lennon aus einem neuen Blickwinkel zu entdecken. Eintrittskarten gibt es ab sofort für 10 Euro in der Stadtbücherei, Rehbachstraße 2 sowie im Rathaus der Stadt Schifferstadt zu den Öffnungszeiten. Unter 06235 / 925830 oder stadtbuecherei@schifferstadt.de können Karten auch reserviert werden. Bei der Veranstaltung gelten die zum Zeitpunkt gültigen Corona-Regeln.