Von Bach bis Beatles

Ein lebendiger, von Herzen kommender Glaube, sollte vor 70 Jahren mit der Gründung des Posaunenchors des CVJM Schifferstadt geweckt werden, dem zunächst zehn Instrumentalisten angehörten. Die Gründung war auch das Anliegen des damaligen Pfarrers und CVJM-Vorsitzenden der evangelischen Kirchengemeinde, Otto Bauer, im Jahre 1952. Die erste Aufgabe des Posaunenchors ist bis heute die musikalische Begleitung von Gottesdiensten, oft an Orten, an denen keine Orgel den Gesang begleiten kann. „Unseren Namen haben wir von dem Psalm 150, in dem es im dritten Vers heißt: Lobet ihn mit Posaunen, alles was Atem hat, lobet den Herrn“, erzählte Friedel Rupp, Gründungsmitglied und über 25 Jahre Leiter des Posaunenchors im Gespräch mit dem „Tagblatt“. Bereits im Jahre 1937 hat Fritz Bachmann, einer der führenden Männer der evangelischen Posaunenarbeit, auf dem Fest der deutschen Kirchenmusik gesagt: „Die Posaunenchöre sind überall da, wo sie ihre Sendung erkannt haben: ein im Leben der Kirche nicht zu missendes Instrument der musikalischen Wortverkündigung und Helfer der Gemeinde im Lobpreis und der Anbetung“. Seit seiner Gründung wurde der CVJM-Posaunenchor geleitet von Georg Onlinger aus Haßloch, Georg Kantner, Friedel Rupp, Georg Scheuerlein, Steffi Scheuer, Oliver Adamczik Judith Schneider und seit 21 Jahren von Björn Bein, Musiklehrer und studierter Trompeter. Anlässlich seines 70-jährigen Bestehens veranstaltet der Posaunenchor deshalb ein ganz besonderes Bläserkonzert, das am Samstag, 1. Oktober, 17 Uhr, in der Gustav-Adolf-Kirche in der Lillengasse, stattfindet. Mitgestaltet wird das Konzert außerdem von ehemaligen Bläserinnen und Bläsern. Das Repertoire ist breit gefächert und reicht vom 17. Jahrhundert bis in die Neuzeit. Dementsprechend werden sowohl klassische Kompositionen erklingen, beispielsweise von Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach, als auch moderne Hits und Evergreens von zeitgenössischen Komponisten und Kirchenmusikern neu interpretiert. Dabei dürfen auch die Beatles nicht fehlen. Die Begrüßung übernimmt der CVJM-Vorsitzende Bernhard Christ, über das Vereinsleben wird Friedel Rupp berichten. Nach dem Konzert ist ein Umtrunk geplant. Eine kleine Bilder-Ausstellung aus den vergangenen 70 Jahren wird die Veranstaltung abrunden. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Foto: Archiv