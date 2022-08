Zirkusvorstellung beim Mitmachzirkus

Schifferstadt. Hereinspaziert: Die Jugendpflege Schifferstadt lädt zu einer Zirkusvorstellung am Freitag, 12. August, um 14:00 Uhr auf dem Gelände des Jugendtreff, Neustückweg 1, ein. Bei dieser Vorstellung präsentieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Mitmachzirkus, was sie in einer Woche eingeübt und gelernt haben. Die Kinder zeigen ihre Fertigkeiten beim Tellerdrehen und Jonglieren, beim Fakir und Hula Hoop, am Trapez und mehr. Kinder, Eltern, Tanten und Onkel, Omas und Opas, Freundinnen und Freunde sind herzlich eingeladen, die kleinen Künstler in der Manege zu sehen und zu staunen. Der Eintritt ist frei, die Vorstellung wird maximal zwei Stunden dauern.