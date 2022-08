Marc Riffelmacher gewinnt Gold beim Europäischen Olympischen Sommer-Jugendfestival

Schifferstadt. In der Zeit vom 24. bis 30. Juli fand dieses Jahr das EYOF 2022 (European Youth Olympic Festival) in Banska Bystrica in der Slowakei statt. Jugendliche im Alter zwischen 14 bis18 Jahren aus ganz Europa konnten sich dort international auf höchstem Niveau miteinander messen und hierbei einen Hauch olympischer Luft schnuppern. In den Sportarten Badminton, Basketball, Handball, Judo, Kunstturnen, Leichtathletik, Radsport, Schwimmen, Tennis und Volleyball traten die Nachwuchssportler aus insgesamt 49 Nationen gegeneinander an. In der Gesamtwertung belegte Deutschland mit 32 Medaillen den zweiten Platz hinter Italien. Das Jugendteam Deutschland war hier in allen Sportarten mit insgesamt 125 Athletinnen und Athleten vertreten. Einer der Sportler war der 16jährige Marc Riffelmacher, der zum Aufgebot der U17 Handball-Nationalmannschaft gehörte. Nachdem Marc vor einigen Wochen seine ersten Länderspiele in der U16-Nationalmannschaft absolvieren durfte und hierbei überzeugende Leistungen erbrachte, nominierte Chef-Bundestrainer Jochen Beppler den Jugendspieler der Rhein-Neckar Löwen auch für den älteren Jahrgang für dieses großartige Event. Nach der eindrucksvollen Eröffnungsfeier mit Einzug aller Nationen ging es für die deutsche Mannschaft in die Gruppenspiele, wo die Teams aus der Slowakei, Slowenien und Portugal warteten. Drei klare Siege in der Gruppenphase brachten das deutsche Team ins Halbfinale gegen Kroatien. Mit einer starken Leistung überrollte die deutsche Mannschaft den Gegner und zog mit einem deutlichen 37:19-Sieg ins Finale, wo es dann gegen Dänemark ging. In einem packendem Endspiel, das über den ganzen Spielverlauf ausgeglichen war, gewann Deutschland in einer dramatischen Schlussphase mit einem Tor in der letzten Sekunde. Somit war das Endergebnis 29:28 und das Team erfüllte sich den Traum von der Goldmedaille. Der Jubel kannte danach keine Grenzen mehr und die Spieler und Verantwortlichen lagen sich in den Armen. Nach dem Titelgewinn der deutschen Meisterschaft mit den B-Junioren der Rhein-Neckar Löwen sowie dem Gewinn der deutschen Meisterschaft mit der Auswahlmannschaft des Landesverbandes Baden-Württemberg war dies ein weiterer phantastischer Erfolg für den jungen Schifferstadter innerhalb weniger Monate. Neben der großen Erfahrung, die Marc aus diesem Turnier mitnehmen konnte, war es ein unbeschreibliches Erlebnis und bleibt unvergesslich. Foto:privat