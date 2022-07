Halbzeit bei der SommerKunstZeit

Seit Montag, 20. Juni, heißt es SommerKunstZeit in Schifferstadt. In diesem Jahr findet diese in Kooperation mit zwei Kunstkursen des Paul-von-Denis-Gymnasiums in Schifferstadt statt. Die Schülerinnen und Schüler haben zu Ehren des 100-jährigen Geburtstages des Künstlers Celestino Piatti das Kunstprojekt „Piatti“ gestartet. Piatti erstellte von 1961 bis zu den 1990er Jahren über 6.000 Buchumschläge für den Deutschen Taschenbuch Verlag (dtv). Die Schülerinnen und Schüler kreierten in Piattis Stil Kunstwerke und stellen diese während der SommerKunstZeit in der Stadtbücherei und den Schaufenstern der Gewerbetriebe in Schifferstadt aus. Gemäß Piattis Motto „Alles, was ich male, hat Augen“ haben die Schülerinnen und Schülern dies in ihren eigenen Werken umgesetzt. Besonders Tiere sind dabei vorrangig zu entdecken. Noch bis zum 22. Juli sind die Kunstwerke in der Stadtbücherei und in Schaufenstern in der Innenstadt ausgestellt.