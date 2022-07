Verabschiedung von Pfarrer Dr. Müller

Am kommenden Sonntag, 17. Juli, findet in einem Gottesdienst in der St. Jakobuskirche die offizielle Verabschiedung von Pfarrer Dr. Georg Müller statt, der seit 15. November 2016 in der Pfarrei Heilige Edith Stein seelsorgerisch tätig ist und am 1. September die Leitung abgeben wird. Der Gottesdienst beginnt bereits um 10 Uhr und wird musikalisch mitgestaltet vom St. Jakobus-.Chor und Sängerinnen des Ökumenischen Chors. Direkt im Anschluss besteht die Möglichkeit zu Grußworten in der Pfarrkirche. Danach wird bei gutem Wetter ein Umtrunk auf dem Ernst-Ripplinger-Platz (Kirchenvorplatz) oder bei schlechtem Wetter im Pfarrheim St. Jakobus sein, um mit Pfarrer Dr. Georg Müller nochmals ins Gespräch zu kommen.