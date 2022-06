Vollsperrung Altenhofstraße und Goethestraße

Umleitung über Bahnhofstraße – Kirchenstraße – Iggelheimer Straße Schifferstadt. Ab Montag, 20. Juni, werden in der Altenhofstraße und Goethestraße die letzten beiden Bauabschnitte für die Sanierung des Ortsnetzes und Hausanschlüsse durchgeführt. Die Dauer der gesamten Sanierungsarbeiten wird voraussichtlich acht Wochen betragen. Aufgrund der Lage der Leitungen und um einen zügigen Bauablauf zu gewährleisten, finden die Arbeiten unter Vollsperrung der Fahrbahn statt und werden in drei Bauabschnitten ausgeführt. Der erste Bauabschnitt erfolgt in der Altenhofstraße im Teilstück zwischen Robert-Koch-Straße und Iggelheimer Staße. Der letzte Bauabschnitt wird ausschließlich in der Goethestraße durchgeführt. Die ausgeschilderte Umleitung für Verkehrsteilnehmer erfolgt über die Bahnhofstraße – Kirchenstraße bis zur Iggelheimer Straße. Für Fragen zur Baumaßnahme steht Herr Nowak von der Firma Thüga telefonisch unter 06235 3471-2186 zur Verfügung.