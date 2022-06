Vernissage zur Ausstellung „Jürgen Schlotter“

Am Mittwoch, 22. Juni, bis Sonntag, 10. Juli, findet im Alten Rathaus Schifferstadt, Marktplatz 1, die Ausstellung von Jürgen Schlotter „Graphische Arbeiten“ statt. Der Künstler erfasst Menschen und Situationen und bringt seine Idee von ihrem Wesen in seinem eigenen, technisch ausgefeilten zeichnerischen Stil mit dem Stift aufs Papier oder mit der Radiernadel auf die Metallplatte. In seinen Porträts von Kulturschaffenden wie etwa Georg Büchner, Emile Zola, Hans Purrmann, Max Slevogt, Egon Schiele, Joseph Roth, Max Reinhardt, Karl Valentin, Charles Bukowski oder Inger Christensen vermag es der Künstler, tief in die Gedankenwelt und Psyche der Dargestellten einzudringen. Das Kulturbüro des Rhein-Pfalz-Kreises und die Stadtverwaltung Schifferstadt laden herzlich zur Vernissage am 22. Juni um 19:00 Uhr in das Alte Rathaus ein. Bei einem kleinen Empfang begrüßen Sie Bürgermeisterin Ilona Volk sowie Kurator und Ideengeber Dr. Oliver Bentz, auch der Künstler ist anwesend. Musikalisch wird die Eröffnung begleitet von der bekannten Jazz-Musikerin Regina Litvinova am Klavier.