Lindenblätter, frisch gefüllt

Am vergangenen Samstag führte die Rucksackschule des Forstamts Pfälzer Rheinauen in den Schifferstadter Wald. Angeleitet von Heilpraktikerin Silke Funk und Försterin Beate Wagner wurden Bäume bestimmt und ihre Blätter verkostet. Knapp 20 Neugierige hatten sich versammelt und waren bereit, den Wald neu kennen zu lernen. Dabei waren alle Altersgruppen vertreten. Für die Kinder hatte Beate Wagner eine Bestimmungshilfe mitgebracht, die Erwachsenen bekamen am Ende ein Rezeptblatt, um das Erlernte zu Haus nachkochen zu können. Für die Rucksackschule war es die erste Veranstaltung 2022.

