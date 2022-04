29 gehörlose ukrainische Flüchtlinge in Privatwohnungen untergebracht

Am Mittwoch, 13. April, konnten die letzten Personen aus der Gruppe von 29 gehörlosen ukrainischen Flüchtlingen erfolgreich in privaten Unterkünften vermittelt werden. Die Unterbringung ist sehr schwierig gewesen; daher bedankt sich Bürgermeisterin Ilona Volk besonders bei allen, die dies ermöglicht haben. „Wir sind enorm dankbar für die große Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger von Schifferstadt, Wohnraum für die Vertriebenen anzubieten.“, so Bürgermeisterin Ilona Volk. Bürgerinnen und Bürger stellen nicht nur leerstehende Wohnungen und Häusern für die Flüchtlinge zur Verfügung, sondern nahmen diese ebenso zuhause auf. Dabei ist es eine große Herausforderung, die eigenen vier Wände zu teilen und auf teilweise engstem Raum zusammen zu leben. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass das Aufnehmen von Flüchtlingen im eigenen Wohnbereich wohl überlegt sein muss. Da die Situation in der Ukraine nicht absehbar ist und das Zusammenleben mit den vertriebenen Familien längere Zeit in Anspruch nehmen kann, kann dies mit der Zeit beide Parteien emotional belasten. Insgesamt konnten durch die Stadtverwaltung acht Wohnungen direkt angemietet werden, um ca. 60 Personen unterzubringen. Aktuell befinden sich 151 geflüchtete ukrainische Personen in Schifferstadt. „Wenn Bürgerinnen und Bürger Ukrainer nicht weiter beherbergen können, stellt uns das vor eine große Herausforderung oder ist nahezu unmöglich, da der Wohnraum sehr knapp ist und nicht umgehend eine neue Unterbringung organisiert werden kann.“, macht Bürgermeisterin Volk deutlich.