Endlich wieder Livemusik im Fuchsbau

Endlich ist es wieder soweit – Live-Musik im Fuchsbau Schifferstadt! Nach mehr als zwei Jahren Abstinenz geht es gleich los mit einem hautnah-Konzert des Duos Pure Acoustic mit Michaela Feco und Stefan Teutsch. Als außergewöhnliche und eigenwillige Sängerin berührt Michaela ihre Zuhörer mit ihrer warmen und beweglichen Stimme. Sie bezaubert mit großartigem musikalischen Feingefühl und gesanglicher Wandlungsfähigkeit. Mit natürlichem Charme präsentiert sie Musik, die aus dem Gefühl heraus kommt. Zum Gitarristen und Sänger Stefan Teutsch braucht man nicht viel zu sagen. Schließlich ist er mit seinen anderen Band-Projekten Jam Slam, Ten Strings und anderen auch weit über die Grenzen von Schifferstadt hinaus in der Region unterwegs und bekannt. Dieses außergewöhnlichen Duo Pure Acoustic ist am kommenden Samstag den 23.04.22 im Fuchsbau in Schifferstadt live zu hören und zu sehen. Die Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr und der Eintritt ist frei. Bei Konzerten gelten im Fuchsbau weiterhin die 3G-Regeln.