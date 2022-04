Versuchter Fahrraddiebstahl

Am Karfreitag, 15.4.2022, zwischen 19:30 – 23:20 Uhr, wurde am Hauptbahnhof in Schifferstadt, an den dortigen Fahrradunterständen durch unbekannte Täter versucht ein Fahrrad zu entwenden. Die Besitzerin des Fahrrads bemerkte den versuchten Diebstahl, als sie ihr beschädigtes Fahrradschloss feststellte, welches sich mit dem Schlüssel nicht mehr öffnen ließ. Möglicherweise wurde der oder die bislang unbekannten Täter bei der Tatausführung gestört und ließen somit von ihrem Vorhaben ab. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Täterermittlung nach Handydiebstahl

Am Samstag, den 15.4.2022, besuchte die Geschädigte einen Freizeitpark, wo sie ihr Handy im Bereich der Toiletten liegen ließ. Als sie dies bemerkte und kurz darauf nachsah, stellte sie fest, dass das Handy nicht mehr da war. Über eine, auf dem Telefon installierte, App, konnte die Verliererin am Folgetag ihr Handy orten und feststellen, dass sich dieses in Schifferstadt befindet, woraufhin sie Anzeige bei der Polizei erstattete. Im Rahmen weiterer Ermittlungen der Beamten konnten weitere Hinweise erlangt werden, welche letztlich zum Erlass eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses führten. Noch vor der Vollstreckung räumte der Bewohner des Hauses, in welchem das Handy geortet wurde, ein, dass eine Angehörige am Vortag das Handy gefunden und an sich genommen habe um es abzugeben. Letztendlich konnte das Telefon sichergestellt und die Verliererin darüber in Kenntnis gesetzt werden. Über den Fortgang des Verfahrens wird die Staatsanwaltschaft entscheiden.