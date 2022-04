Literarische Reise für die Augen und Ohren

Beim nächsten „Big Library Read“, dem weltweit größten Buchclub, der Stadtbücherei Schifferstadt erwartet die Leserinnen und Leser eine aufregende und authentische Reise – zum Lesen oder Hören – durch die vergangenen 50 Jahre der US-amerikanischen Musik. Bei “Overdrive Rheinland-Pfalz” unter https://rlp.overdrive.com oder über die App “Libby” steht der englischsprachige New York Times-Bestseller “Music is History” von Questlove, dem US-amerikanischen Musiker und Mitgründer der bekannten Band „The Roots“ zur Verfügung. Vom 4. Bis 18. April ist das Werk als eBook oder Hörbuch für alle Inhaberinnen und Inhaber eines Leseausweises der Stadtbücherei über „Overdrive Rheinland-Pfalz“ kostenlos und ohne Wartezeit ausleihbar. Zum Einloggen werden nur die Ausweisnummer und das Passwort benötigt. Am Ende des Aktionszeitraums wird das E-Book automatisch zurückgegeben bzw. läuft ab, so dass keine Säumnisgebühren anfallen. „Music is History“ In „Music is History“ nutzt Bestsellerautor und Sundance-Preisträger Questlove sein enzyklopädisches Wissen über populäre Musik und seine tiefe Neugier auf Geschichte, um Amerika in den letzten fünfzig Jahren zu untersuchen. „Music is History“ konzentriert sich auf die Jahre 1971 bis zur Gegenwart, während Questlove die versteckten Verbindungen in den amerikanischen „Tapes“ untersucht. Diese kritischen Untersuchungen werden ergänzt durch seine eigenen Erinnerungen als Musikfan und die Art und Weise, wie sein Appetit auf Popkultur ihn etwas über Amerika lehrte. „Music is History“ ist eine Geschichte des letzten halben Jahrhunderts und ein intimes Gespräch mit einer der einflussreichsten und originellsten Stimmen der Musikszene – ein einzigartiger Blick auf das heutige Amerika. Weitere Infos unter: https://biglibraryread.com