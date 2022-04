Polizeimeldungen vom 2. und 3. April 2022

Verkehrsunfall mit erheblichem Reinigungsaufwand

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn verlor am Morgen des 02.04.2022 ein LKW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und überfuhr schließlich eine Verkehrsinsel auf der Waldseer Straße. Hierdurch wiederum wurde die Ölwanne des LKW stark beschädigt, sodass unmittelbar große Mengen an Öl austreten konnten. Um eine Gefahr für den Fließverkehr auszuschließen, mussten in der Folge Verkehrsregelungsmaßnahmen getroffen werden. Das Öl, welches sich durch zunächst hindurchfahrende Verkehrsteilnehmer im gesamten Nahbereich verteilte, musste durch langwierige Arbeiten einer Fachfirma beseitigt werden.

Zeugen gesucht nach versuchtem Einbruchsdiebstahl

Im Zeitraum von Mitte März bis zum 1.4.2022 versuchten bislang unbekannte Täter ein Metallgitter, welches vor einem Fenster eines Hauses in der Frederickstraße angebracht war, gewaltsam aufzubiegen. Dies gelang jedoch nur unzureichend, sodass es den Tätern nicht möglich war in das Haus zu gelangen. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder verdächtigen Wahrnehmungen diesbezüglich machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen