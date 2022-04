Am Mittwoch, den 06. April 2022 wird eine Vollsperrung in der Bleichstraße auf Höhe der Hausnummer 32 im Teilstück zwischen der Tilsiter Straße und Im Bachgarten eingerichtet. Die Maßnahme wird voraussichtlich zwischen 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr durchgeführt. Die Kita St. Jakobus ist in diesem Zeitraum mit dem Fahrzeug nicht von der Mutterstadter Straße aus zu erreichen. Fußgängerinnen und Fußgänger können die Arbeitsstelle weiterhin über den Gehweg passieren.