Impfen ohne Termin am kommenden Sonntag

Am kommenden Sonntag, 23. Januar, bietet der Rhein-Pfalz-Kreis die Möglichkeit, sich in der Impfstelle in Schifferstadt, Kreissporthalle im Neustückweg 3, ohne Termin impfen zu lassen. Wer bereits einen Termin vereinbart hat, soll zu diesem Zeitpunkt erscheinen. Die Nachfrage und damit die Wartezeiten in der Impfstelle sind derzeit überschaubar, weshalb die Verantwortlichen Impfwilligen anbieten, am kommenden Sonntag die Kreissporthalle ohne Termin aufzusuchen, informierte DRK-Kreisverbandsgeschäftsführer Matthias Riedel. Zwischen 10 und 18 Uhr ist die Impfstelle am Sonntag geöffnet.