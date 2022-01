Bewunderung für Schnelligkeit und Intelligenz

Als Teenager schwört er Rache für sein erstes geklautes Fahrrad, als junger Mann zeigt er bei Olympia bereits, wo der Hammer hängt und als Erwachsener wird er zum Größten aller Zeiten, zum „Greatest of all time“: Muhammad Ali. Am vergangenen Montag wäre er 80 Jahre alt geworden. Den Kampf gegen seine Krankheit, Parkinson, verlor er 2016. Sein Erbe als Boxer und Mensch ist unvergessen, wie der Schifferstadter Athlet Hüseyin Cinkara bestätigt.

