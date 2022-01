Singing Six zum Auftakt der Pfälzischen Chortage für Geistliche Musik

Die „Singing Six“, die sechs singenden Männer um Chorleiter Markus Braun, sind keine Unbekannten mehr in der Region. Seit 2017 begeistert das semiprofessionelle Ensemble mit seinen Konzerten und nicht zuletzt durch die musikalischen Abendlobe, die speziell zum Internetstreaming aufgezeichnet wurden. Schwerpunkte setzen die Männer vor allem auf die Gregorianik und auf die zeitgenössische Chormusik. Die Konzertreihe „Pfälzische Chortage für geistliche Musik“ freut sich sehr dieses Ensemble zu ihrem ersten Konzert des Jahres präsentieren zu können. Begleitet werden die „Singing Six“ von Dekanatskantor Georg Treuheit an der Vleugelsorgel. Er ist unter anderem Lehrer für Orgel, Klavier und Gregorianik am Bischöflichen Kirchenmusikalischen Institut und seit Mai 2013 ist Georg Treuheit Leiter der Chöre an St. Jakobus, Schifferstadt. Am Sonntag, dem 30. Januar, um 18 Uhr, in der Pfarrkirche St. Jakobus in der Kirchenstraße in Schifferstadt, findet das Konzert „Hodie Beata Virgo Maria“ –Gregorianik und Orgelmusik, statt. Werke von Cesar Franck, J.S. Bach, Jean Langlais und Anderen werden zu hören sein. Für das Konzert gelten die so genannten 2G-plus-Regeln. Das bedeutet, dass eine Teilnahme nur für immunisierte mit einem zusätzlichen Testnachweis möglich ist. Die Testpflicht entfällt für geimpfte Personen, die einen Nachweis über eine Auffrischungsimpfung (Boosterimpfung) vorlegen können. Der Impf- und Testnachweis und der Personalausweis muss bereitgehalten werden. Die Kontaktdaten werden mit der Luca-App oder per Kontaktformular vor Ort erfasst. Der Einlass beginnt um 17 Uhr, damit die Nachweise gefprüft werden können. Der Eintrittspreis beträgt 10,- Euro/ermäßigt 8,- Euro.