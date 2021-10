Öffnungszeiten der Kreisbäder an Allerheiligen

Die Kreisbäder inklusive der Saunen in Maxdorf/Lambsheim (Heidespaß), Schifferstadt und Römerberg bleiben am Montag, 25. Oktober wegen Betriebsausflug und am Freitag, 1. November 2021 aufgrund des Feiertages Allerheiligen ganztägig geschlossen. Lediglich das Aquabella Mutterstadt öffnet an den beiden Tagen. Am Montag, 25. Oktober, ist der Schwimm- und Saunabereich zu den gewohnten Zeiten geöffnet (Schwimmbereich 10-18 Uhr, Sauna 10-22 Uhr). Am Freitag, 1. November, öffnet das Aquabella von 9 bis 18 Uhr. Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten der Kreisbäder sind unter www.kreisbaeder.de verfügbar.