Mehr Sicherheit für die eigenen vier Wände

Die Zeitumstellung am 31. Oktober ist gleichzeitig ein Fingerzeig für ein wichtiges gesellschaftliches Thema: der Einbruchschutz. Der wird am gleichen Tag in den Fokus gerückt unter dem Motto „Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit“. Prävention zu betreiben ist für die Sicherheitsberater für Senioren (SfS) in Schifferstadt, Günther Neudeck und Peter Imo, in dem Zusammenhang ein wichtiges Anliegen. Gemeinsam mit Michel Rüger von der Polizeiinspektion (PI) Schifferstadt schlugen sie daher am Freitag einen Infostand auf dem Wochenmarkt am Schillerplatz auf und veranschaulichten, wo es für maximale Sicherheit zuhause hakt und was dafür getan werden kann. Der Beigeordnete Patrick Poss (CDU) lobte das Engagement. Im Gespräch mit dem Tagblatt erzählten sie, wie’s läuft mit dem Einbruchschutz in der Stadt.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Montag, 25. Oktober 2021.