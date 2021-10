Am 30. Oktober ist es endlich soweit. Nachdem Claudia Degen mit ihrer Gesangsschule im letzten Jahr in neue Räume in der Rudolf-Diesel-Straße umgezogen ist (die Schule besteht seit sechs Jahren), es aber pandemiebedingt noch keine Möglichkeit gab sich vorzustellen, kann nun endlich ein Tag der offenen Tür stattfinden. Am Samstag, 30. Oktober sind alle Interessierten von 14 Uhr bis 18 Uhr in die Räume in der Rudolf-Diesel-Straße 10 in Schifferstadt eingeladen. Sehr gerne werden an diesem Tag alle Fragen rund um ihr Angebot beantwortet Vom Hobbysänger, Badewannensängern, Bandsängern bis hin zu professionellen Sängern – alle sind willkommen. Neben speziellen Angeboten (z.B. Rabatte auf Gesangsworkshops) erwarten die Besucher an diesem Tag u.a. auch einige musikalische Darbietungen von einigen Schülern sowie eine Vorführung, die einen Einblick liefert, wie eine Gesangsstunde abläuft. Währen der Coronakrise muste der Gesangsunterricht lange ruhen. Claudia Degen hat die Zeit genutzt, um sich weiterzuentwickeln, z. B. auch Workshops besucht und hat im Sommer ihre erste Single „Soulmates“ herausgebracht (Tagblatt berichtete). Bereits in frühester Kindheit war Claudia Degen klar, dass sie am Thema „Musik“ nicht vorbeikommen werde. Mit 5 Jahren begann sie ihren Musikunterricht (Orgel) und hatte einige Zeit später bereits ersten Auftritte und sammelte bei diversen Veranstaltungen erste Bühnenerfahrungen. Nach Kinder-, Jugend- und Frauenchor landete sie mit 21 Jahren in ihrer ersten Pop/Rock Band. Nach einigen Jahren klassischem Gesangsunterrichs entdeckte sie für sich „Powervoice“. Neben Einzelunterrichtsstunden absolvierte sie im Laufe der Zeit auch einige Workshops von Songtraining über Bühnenpräsenz und vieles mehr. Im Oktober 2014 absolvierte sie erfolgreich die Ausbildung zum Vocalcoach bei Andrés Balhorn, dem Begründer der Powervoice-Academy, und istseit dieser Zeit als Certified Powervoice Vocalcoach tätig.