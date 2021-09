Faire Wochen in Schifferstadt Zukunft fair gestalten

Unter dem Motto „Zukunft fair gestalten’ sind Alle herzlich zu den Fairen Wochen eingeladen. Sie starten am 8.9.2021 mit einer ökumenischen Andacht auf dem Gelände bei der Lutherkirche, Langgasse 56 um 19 Uhr. Thema ist „Nachhaltiges Wirtschaften“. Zur offiziellen Eröffnung der Fairen Wochen auf dem Wochenmarkt ab 9. 30 Uhr laden die Veranstalter Fairtrade Stadt, Weltladen und FAIReint Schifferstadt e.V. ein. Hier wird auch der Startschuss für die Aktion Heimat shoppen, bei der sich der Weltladen beteiligt, gegeben. Am 13.9. um 19 Uhr können die Besucher und Besucherinnen im Pfarrheim Herz Jesu, Salierstraße 98a eine virtuelle Reise nach Äthiopien antreten. Anne Käthe Schönhals-Driedger und Ernst Christian Driedger berichten über ihre Reise in eines der ärmsten Länder der Erde. Eintritt ist frei. Den Abschluss der fairen Wochen bildet das Chawwerusch THEATER am 25.9. um 17 Uhr im Pfarrheim Herz Jesu, wo die Mitwirkenden Texte und Musik zum Obst und Gemüse mit Migrationshintergrund mitbringen. Für diese Veranstaltung können im Weltladen oder im Rathaus zu den üblichen Öffnungszeiten Karten zum Preis von 8 Euro erworben werden. In der Zeit vom 10.9. bis Ende September besteht die Möglichkeit, im Erdgeschoss der Stadtbücherei in Büchern zum „Fairen Handel“ und „Nachhaltigkeit“ zu stöbern und diese auszuleihen. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, die aktuell gültigen Corona-Regeln zu beachten. Für die Veranstaltungen im Pfarrheim Herz Jesu gilt: der Zutritt ist nur geimpften, genesenen oder getesteten Personen erlaubt. Kinder bis 14 Jahre sind von dieser Regelung ausgenommen. Zudem besteht Maskenpflicht (medizinische oder FFP2) und die Pflicht, Abstand zueinander zu halten. Die bundesweite Faire Woche wird in diesem Jahr bereits zum 20. Mal vom Forum Fairer Handel e.V. in Kooperation mit dem Weltladen-Dachverband e.V. und Fairtrade Deutschland e.V. veranstaltet Die Veranstalter rechnen mit rund 2.000 Veranstaltungen bundesweit. Der Faire Handel schafft Perspektiven für rund 2,5 Mio. Kleinproduzierende und ihre Familien weltweit und hat im Jahr 2020 in Deutschland einen Umsatz von 1,8 Mrd. Euro erreicht.