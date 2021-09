Abstriche nach Anlässen

Das Bild des Schifferstadter Festplatzes hat sich in den zurückliegenden Wochen verändert. Seit Längerem sind die markierten Parkflächen zum Standard geworden. Nun fällt neben abgestellten Pkw etwas anderes ins Auge: ein Containeraufbau in Weiß. Initiiert wurde dieser vom Rhein-Pfalz-Kreis. Im Inneren sollen künftig die so genannten PCR-Tests durchgeführt werden. Dieser wird als Goldstandard unter den Tests im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie angesehen. Er gilt als das zuverlässigste Verfahren, um den Verdacht auf eine akute Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 abzuklären. Das Land Rheinland-Pfalz hatte bisher in der Region das Klinikum Ludwigshafen und das St. Vincentius Krankenhaus in Speyer mit PCR-Testungen beauftragt. Diese Zusammenarbeit wurde aufgrund der seit 1. Juli 2021 neu geltenden Testverordnung des Bundes beendet. Jetzt hat das Gesundheitsamt des Kreises sowohl im Klinikum Ludwigshafen als auch auf dem Schifferstadter Festplatz ein PCR-Testzentrum in die Wege geleitet. Dort können Angehörige eines Hausstands und enge Kontaktpersonen nach Terminvereinbarung getestet werden. Das Tagblatt fragte bei Kreis-Sprecherin Kornelia Barnewald nach, wie es mit den Vorbereitungen gelaufen ist und wie die Arbeit im Testzentrum laufen soll.

