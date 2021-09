Knapp 350 Personen sahen am vergangenen Samstagabend den ersten Saisonkampf des VfK, welcher zur Freiluftveranstaltung im städtischen Stadion die WKG Ludwigshafen empfing. Insgesamt entschieden die Schifferstadter sechs der acht Duelle für sich und gewannen entsprechend deutlich mit 23:8. Die Vorzeichen waren im Verlauf der Trainingswoche jedoch alles andere als positiv, denn mit Leon Zinser und Samuel Remle fielen verletzungsbedingt zwei gesetzte Athleten aus, die kurzfristig ausgetauscht werden mussten. Daher trat Marc Fischer in der leichtesten Gewichtsklasse mit Übergewicht an und musste direkt zum Auftakt vier Punkte abgeben, während Rafael Fast stilartenfremd im Weltergewicht startete.

