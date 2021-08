17. und 18. August: Vollsperrung Lillengasse

Am Dienstag, 17. August sowie am Mittwoch, 18. August muss die Lillengasse im Teilbereich zwischen der Hausnummer 1 bis 71 voll gesperrt werden. Grund für die Sperrung sind Arbeiten an den dortigen Kanaldeckeln. Diese werden vom Stadtservice saniert. Die Straßensperrung wird an beiden Tagen ab 8 Uhr eingerichtet und circa fünf bis sechs Stunden dauern. Fußgänger und Fahrradfahrer können den Bereich passieren. Der KFZ-Verkehr wird für beide Seiten über die Kaiser-Konrad-Straße / Waldseer Straße umgeleitet. Die Lillengasse selbst ist während den Arbeiten nur bedingt für KFZs bis zu den Arbeitsstellen befahrbar.