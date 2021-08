Offener Kanal Speyer „rheinlOkal“ über Zattoo empfangbar

Mit der Zattoo-App ist das Speyerer Bürgerfernsehen auf fast allen Geräten mit Internetanschluss zu sehen. Ab 17. August überträgt der Live-TV-Anbieter Zattoo alle neun rheinland-pfälzischen OK-Plattformen, darunter auch der Offene Kanal Speyer, welcher seit 2016 unter dem Namen „rheinlOKal“ gemeinsam mit dem Offenen Kanal Worms auf Sendung ist. Über Zattoo können die Sendungen der Offenen Kanäle dann auf allen Geräten mit Internet-Zugang verfolgt werden, insbesondere auch auf Smartphones und Tablets. Dr. Marc Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz: „Wir haben mit Zattoo eine Vereinbarung geschlossen, die diesen modernen und zukunftsfähigen Verbreitungsweg jetzt auch für alle Offenen Kanäle eröffnet. Das Bürgerfernsehen in Rheinland-Pfalz ist damit auch in dieser Hinsicht up to date.“ Nutzer*innen von Zattoo müssen sich einmalig registrieren, das Basispaket ist kostenfrei. Marc Vogt, Vorsitzender des Offenen Kanal Speyer freut sich ebenfalls über diese Neuerung: „Immer wieder wurden wir bei Veranstaltungsaufzeichnungen vom Publikum gefragt, wie man den Offenen Kanal Speyer empfangen kann, wenn man kein Kabel-TV-Zuschauer ist. Jetzt haben wir eine gute Lösung, die einfach zu bedienen ist.“