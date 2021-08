Gesundheitsminister Jens Spahn in Schifferstadt

Am Donnerstag, 19. August 2021, ab 10 Uhr wird der Bundesminister für Gesundheit Jens Spahn im Wahlkreis Neustadt – Speyer bei Johannes Steiniger (CDU) zu Gast sein. „Corona ist die größte Krise seit dem 2. Weltkrieg. Nicht alles ist perfekt gelaufen, aber zusammen bewältigen wir diese Herausforderung. Wir haben es geschafft, dass unser Gesundheitssystem zu keiner Zeit zusammengebrochen ist, die Zahl der Kranken oder gar Verstorbenen war und ist niedriger als in anderen Ländern. An vorderster Front in dieser Krise steht über die gesamte Zeit unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Ich freue mich daher sehr, dass er sich die Zeit nimmt, direkt mit uns ins Gespräch zu kommen“, betont Johannes Steiniger. Die Veranstaltung findet statt in der Gaststätte Zur Fischerhütte, Am Bahnweiher, 67105 Schifferstadt. Es gelten die aktuellen Corona-Bedingungen der Gastronomie, besonders die Maskenpflicht bis zum Platz. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich per E-Mail an kontakt@johannes-steiniger.de oder unter Telefon +49 (0) 6321 35958.