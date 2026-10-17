Ertragseinbußen durch Trockenheit

Der Blumenkohl ist komplett abgeschrieben. Wegen der Trockenheit bildete er keine großen Blätter, die ihn schützen. Die Ernte wurde untergepflügt. Heike Breuer vom Maurerhof in Schifferstadt erzählt, was in diesem Jahr sonst noch schiefging. Warum eine kleine Zikade den Kartoffeln zusetzt und wie der Pflanzenschutz zwischen Deutschland und dem Ausland auseinanderläuft, steht in der Samstagsausgabe auf Seite 3. Am Kiosk, im Abo oder als E-Paper auf schifferstadter-tagblatt.de.

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