Ehm bewirbt sich für Rathausspitze

Prof. Dr. Laura Ehm wurde am Freitagabend im Pfarrheim Herz Jesu mit großer Mehrheit zur Kandidatin für das Bürgermeisteramt in Schifferstadt gewählt. Die dritte Bewerbung als Nachfolge von Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) ist damit besiegelt.

Nach Daniel Jalalpoor (Grüne) und Patrick Kunz (FWG) hat sich die 44-jährige Laura Ehm, Professorin an der Hochschule Ludwigshafen, verheiratet und Mutter zweier Kinder, dazu entschlossen, den Hut in den Ring zu werfen. Ihre drei persönlichen Pflichtaufgaben formulierte sie vor 38 Wahlberechtigten so: „Schifferstadt muss für die Bürger gut funktionieren. Es muss eine liebenswerte Stadt sein. Und wir müssen an der Zukunft für unsere Stadt arbeiten.“

Seit zwölf Jahren ist Ehm in der CDU ihrer Heimatstadt aktiv, ist Orts- und Fraktionsvorsitzende und bringt sich im Kreistag ein.

„Ich würde gerne meine Erfahrungen in verschiedenen Bereichen nutzen, um mich einzubringen“, betonte sie.