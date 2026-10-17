Die taz hat es vorgemacht

Liebe Leserinnen,

liebe Leser,

die taz hat es vorgemacht. Die Berliner „tageszeitung“ (taz) hat vor einem Jahr ihre gedruckte Werktagsausgabe eingestellt. Seitdem erscheint täglich eine Digitalausgabe, gedruckt gibt es nur noch die „wochentaz“. Jetzt hat der Verlag Bilanz gezogen, und sie fällt deutlich besser aus, als viele erwartet hatten. 86 Prozent der früheren Print-Leser sind der Zeitung treu geblieben. Fast 70 Prozent von ihnen haben ein Kombi-Abo aus Digitalausgabe und „wochentaz“. Stellen wurden nicht gestrichen, die Gehälter stiegen. „Der ‚taz‘ geht es so gut wie nie zuvor in ihrer Geschichte“, schreibt der Verlag.

Die taz hat besondere Voraussetzungen. Sie gehört einer Genossenschaft, und knapp 52.000 Menschen zahlen freiwillig für ihren Journalismus. Eine Regional- oder Lokalzeitung kann ihren Weg nicht eins zu eins kopieren. Trotzdem zeigt das Beispiel, dass ein Abschied vom Papier die Leser nicht zwangsläufig vertreibt.

Der Druck auf die Branche wächst seit Jahren. Papier, Druck und Zustellung werden teurer. Die Zustellung ist besonders aufwendig, weil die Zeitung vor dem Frühstück im Briefkasten liegen soll. Gleichzeitig wandert Werbegeld ins Internet, vor allem zu großen Plattformen, die selbst keine Nachrichten produzieren. Die Anzeigen aber haben Tageszeitungen über Jahrzehnte getragen.

Das Schifferstadter Tagblatt spürt das wie alle anderen. Es ist mit seinen 121 Jahren die kleinste Tageszeitung Deutschlands. Wer es werktags aufschlägt, sieht es selbst: Die Ausgaben erscheinen seit Langem meist ohne Anzeigen, es sei denn, eine dringende Traueranzeige muss noch hinein. Die wenigen verbliebenen Anzeigen konzentrieren sich auf die Samstagsausgabe.

Was das für die Zukunft bedeutet, lässt sich heute nicht sicher sagen. Dass auch das Tagblatt mittelfristig weniger Tage auf Papier erscheint, können wir nicht ausschließen. Die Zahlen der taz machen dabei Mut. Sie zeigen, dass Leser einer Zeitung folgen, wenn sie ihnen etwas bedeutet, auch wenn sich der Weg zu ihnen ändert.

An der Aufgabe ändert das nichts. Das Tagblatt berichtet, was in Schifferstadt und Umgebung geschieht: aus dem Stadtrat, den Vereinen und den Schulen, von den Straßen und Plätzen. Ob auf Papier oder auf dem Bildschirm, entscheiden am Ende die Leser mit ihrem Abonnement.

Das Tagblatt-Team wünscht Ihnen ein schönes Wochenende!