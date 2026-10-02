Editorial

Liebe Leserinnen,

liebe Leser,

„Die Veranstaltung war doch schon letzte Woche. Warum kommt das erst jetzt?“ Diesen Satz hören wir immer mal. Die Antwort beginnt auf Seite 1. An jedem Tag, an dem das Schifferstadter Tagblatt erscheint, braucht diese Seite einen Aufmacher aus Schifferstadt. Das klingt selbstverständlich. Aufs ganze Jahr gerechnet ist es eine der größten Aufgaben, die wir als Lokalredaktion haben. In Schifferstadt ist viel los. Nur hält sich das öffentliche Leben nicht an unseren Erscheinungsrhythmus. Manchmal fällt vieles zusammen und dann gibt es viele Tage an denen schlicht nichts passiert ist, was eine Titelseite trägt. Dazu kommt etwas, das viele nicht immer auf dem Schirm haben: Unsere Texte schreiben freie Mitarbeiter. Nebenbei haben sie einen Beruf, eine Familie und ein eigenes Leben. Sie liefern verlässlich, aber nicht auf Knopfdruck. Deshalb planen wir nicht von Tag zu Tag, sondern in Wochen, oft schon mit Blick auf die übernächste. Wir verteilen das, was wir haben, so, dass jeder Tag eine gute Zeitung bekommt.

Manches duldet natürlich keinen Aufschub. Das gilt für die Nachrichten aus Deutschland und der Welt, aus Politik, Wirtschaft und Sport. Hier müssen wir jeden Tag aktuell sein, und das sind wir auch. Was gestern in Berlin beschlossen wurde, lesen Sie heute bei uns. Genauso ist es vor Ort: Trifft der Stadtrat eine wichtige Entscheidung oder passiert ein Unglück, steht es schnell in der Zeitung. Bei einem Konzert oder einer Mitgliederversammlung ist das anders. Ob der Bericht über den Chor drei oder fünf Tage später erscheint, ändert nichts an seinem Wert.

Wichtig ist uns etwas anderes: dass überhaupt berichtet wird. Viele Veranstaltungen in Schifferstadt würden ohne das Tagblatt kaum über den Saal hinaus wahrgenommen. Es gäbe ein paar Fotos in den sozialen Medien, vielleicht einen schnell zusammengesetzten Text. Manchem merkt man an, dass eine KI ihn geschrieben hat. Bei uns schreibt immer noch ein Mensch. Das dauert einfach manchmal ein paar Tage. Wir finden: Das ist es wert.

Und warum ist es so wichtig, dass man das Tagblatt fest abonniert und nicht nur sporadisch kauft? Natürlich findet nicht jeder Leser an jedem Tag etwas, das sie oder ihn persönlich betrifft. Mal ist es der Bericht vom eigenen Verein, mal die Entscheidung über die Straße vor der Haustür, und an manchen Tagen eben nur das Kochrezept. Mit einem Abo entgeht Ihnen trotzdem nichts. Ob der Bericht nach zwei Tagen kommt oder nach fünf, er landet in Ihrem Briefkasten. Und für uns bedeutet das Planungssicherheit. Nur weil wir wissen, dass Sie uns auch nächsten Monat noch lesen, können wir freie Mitarbeiter zu Terminen schicken. Es ist ein bisschen wie die Mitgliedschaft im Verein. Man zahlt den Beitrag auch in den Wochen, in denen man nicht zum Training geht, weil man will, dass es den Verein gibt.

Das Tagblatt-Team wünscht Ihnen ein schönes Wochenende!