Laura Ehm erhält 97 Prozent der Stimmen CDU Mitgliederversammlung

Veröffentlicht am: 14. Oktober 2026|Kategorien: Top Thema|

Wie bereits berichtet (Tagblatt-Ausgabe vom 24. August), hat die CDU Schifferstadt Prof. Dr. Laura Ehm als Kandidatin für die Bürgermeisterwahl nominiert. Bei der Mitgliederversammlung am 21. August erhielt die 44-Jährige 97 Prozent der abgegebenen Stimmen. Damit bestätigten die CDU-Mitglieder die Kandidatur der langjährigen Orts- und Fraktionsvorsitzenden mit einem sehr deutlichen Ergebnis.

Weiterlesen? Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom 21. September 2026

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