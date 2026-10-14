Laura Ehm erhält 97 Prozent der Stimmen CDU Mitgliederversammlung

Wie bereits berichtet (Tagblatt-Ausgabe vom 24. August), hat die CDU Schifferstadt Prof. Dr. Laura Ehm als Kandidatin für die Bürgermeisterwahl nominiert. Bei der Mitgliederversammlung am 21. August erhielt die 44-Jährige 97 Prozent der abgegebenen Stimmen. Damit bestätigten die CDU-Mitglieder die Kandidatur der langjährigen Orts- und Fraktionsvorsitzenden mit einem sehr deutlichen Ergebnis.