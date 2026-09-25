Umleitung aufgrund der B 9-Sperrung

Schifferstadt. Aufgrund von massiven Brückenschäden an zwei Teilbauwerken ist auf der B 9 u.a. die Abfahrt in Höhe der Anschlussstelle Nord (L 454) voll gesperrt (wir berichteten mehrfach).

Von dieser Sperrung sind Verkehrsteilnehmer betroffen, die von Speyer aus kommend in das Gewerbegebiet Süd oder stadteinwärts über die Speyerer Straße nach Schifferstadt fahren möchten.

Um die innerstädtische Verkehrsbelastung so gering wie möglich zu halten, werden die Verkehrsteilnehmer gebeten, die ausgewiesenen Umleitungsstrecken für die Zufahrt nach Schifferstadt zu nutzen.

Verkehrsteilnehmern, insbesondere dem Schwerlastverkehr, die aus nördlicher Richtung mit Ziel Gewerbegebiet Süd fahren möchten, wird empfohlen, die Anschlussstelle Waldsee-Nord/Limburgerhof-Rehhütte zu verlassen. Über die L 532 und L 454 kann Schifferstadt umfahren werden, um anschließend im Kreisverkehr Speyerer Straße/Neustadter Straße in Richtung Industriegebiet Süd abzubiegen. Für die Anfahrt aus Richtung Süden erfolgt die Umleitung über die L 528 und L 532 in Richtung Böhl-Iggelheim und weiter über die L 454 nach Schifferstadt. Hinweis: Die Dudenhofener Straße eignet sich aufgrund der geringen Fahrbahnbreite sowie einer Tonnagebeschränkung nicht als Ausweichstrecke. Die Stadtverwaltung Schifferstadt bedankt sich für die Berücksichtigung.

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt