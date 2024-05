„Unter dem Strich ein gutes Jahr“

Gutes Ergebnis unter schwierigen Bedingungen: Auf ihrer Vertreterversammlung am vergangenen Dienstag berichtete die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz in der vollbesetzten Speyerer Stadthalle Vertreterinnen und Vertretern sowie zahlreichen Gästen aus Politik und Wirtschaft über ein ereignisreiches Jahr 2023, aktuelle Projekte und die bisherige Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr. Das langjährige Aufsichtsratsmitglied Michael Hammann wurde aus dem Gremium verabschiedet und mit einer Ehrennadel in Gold des Genossenschaftsverbandes ausgezeichnet.

Weiterlesen? Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom Freitag, 24. Mai 2024.