Nach wie vor zuversichtlich

Glasfaser steht für die Technologie der Zukunft. So wird sie seit vielen Monaten in Schifferstadt auch von der Deutschen GigaNetz GmbH beworben. Mit dieser hat die Stadt einen Kooperationsvertrag geschlossen, um einen flächendeckenden Ausbau zu erreichen. Ob der Wunsch in Erfüllung geht? Konkrete Zahlen gab’s auf Nachfrage nicht.

Weiterlesen? Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom Samstag, 27. Juli 2024.