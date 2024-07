Straßensperrung zu Swinging Schifferstadt

Schifferstadt. Am 2. August 2024 findet in der Zeit von 19:30 bis 22:30 Uhr das Gaststättenfestival „Swinging Schifferstadt“ in der Innenstadt statt. Zur Durchführung der Veranstaltung und um den Besucherinnen und Besuchern einen sicheren Zugang zu ermöglichen, ist es erforderlich die Kirchenstraße in der Zeit von 18 Uhr bis voraussichtlich 24 Uhr zu sperren. Die Vollsperrung hat auch Auswirkungen auf die Raiffeisenstraße, Kleine Kapellenstraße und Marktplatz, da die Straßen in dieser Zeit nicht angefahren werden können. Die Große Kapellenstraße und Bäckergasse sind bis zur Straßensperrung Einmündung Kirchenstraße bzw. Kleine Kapellenstraße befahrbar.