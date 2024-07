„Emotion ist unbedingt notwendig“

Claudia Degen singt von Kindesbeinen an. Dass die Musik etwas ist, das sie nicht missen möchte, das ihr etwas gibt, war der Schifferstadterin früh bewusst. Dass sie sie einmal zum Beruf machen würde, stand indessen nicht auf der Arbeitsliste. Inzwischen sind es zehn Jahre, seit Degen ihre Gesangsschule in ihrer Heimatstadt eröffnet hat. Nicht nur sie ist an ihrer Aufgabe gewachsen, auch die Einrichtung hat sich verändert.

