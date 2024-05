Mit Alexis Bug in vergangenen Zeiten schwelgen

Am 8. Juni 2024, um 18 Uhr entführen der Alexis Bug und Sandra Steinbach, musikalisch begleiten von dem Schifferstadter Karl Atteln, ihre Zuschauer mit dem Live-Hörspiel „Des sin Kinner“ in vergangene Zeiten.

Mit seinem unverwechselbaren Humor und seinem schonungslosen Realismus beobachtet der Schifferstadter Autor und Schauspieler fünf Jungs in ihrem Coming-of-Age in der pfälzischen Provinz der 1980er Jahre und verwandelt so die Heiliggeistkirche in eine Zeitmaschine, die ihres gleichen sucht. Plötzlich finden die Zuschauer sich im August 1987 wieder: Alexander hat drei Wochen sturmfrei. Natürlich quartieren sich auch seine Freunde bei ihm ein und machen sein Elternhaus zum Schauplatz eines wilden unbeschwerten Sommers, bis ausgerechnet an Mariä Himmelfahrt die englische Austauschschülerin Pamela aus der Wasserrutsche des Freibads schießt und Alex voll erwischt.

Alexis Bug und Sandra Steinbach lesen das abendfüllende Filmskript in verteilten Rollen, live und auf Pfälzisch, Filmkomponist Karl Atteln spielt Musik dazu.

Termin: 8. Juni 2024, um 18 Uhr in der Heiliggeistkirche Speyer (Johannesstraße 6, 67346 Speyer), Tickets kosten 19,- € / ermäßigt 13,- € und sind unter tickets@zimmertheater-speyer.de oder im Spei’rer Buchladen erhältlich.