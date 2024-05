Auch Liebeslieder können die christliche Botschaft vermitteln

„Hinterm Horizont geht’s weiter“ nach dem gleichnamigen Lied von Udo Lindenberg war der diesjährige Ökumenische Gottesdienst an Pfingstmontag überschrieben, der in guter Tradition vormittags am Mittellacher Weiher an der Dudenhofener Straße gefeiert werden konnte, da das Wetter an diesem Tag nahezu perfekt war. Vorbereitet wurde der Gottesdienst vom Ökumeneausschuss und gemeinsam gestaltet von den Pfarrern Michael Erlenwein und Stefan Mühl. Die musikalische Umrahmung hatte die Gruppe „Grenzenlos“ unter Leitung von Max Truderung übernommen.

Weiterlesen? Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom Freitag, 24. Mai 2024.