Lerncafé zu Europa- und Kommunalwahlen

Am 9. Juni wird gewählt: Die Europa-Wahl und Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz stehen an, aber wie geht das eigentlich mit dem Wählen? Wer darf wählen und wer wird gewählt?

Bei einer Lerncafé-Spezialreihe zur politische Grundbildung für Erwachsene am Dienstag, 14. Mai von 16:30 bis 18:45 Uhr und am Dienstag, 4. Juni von 16:30 bis 18:45 Uhr im Bildungszentrum Schifferstadt, Neustückweg 2, werden alle Fragen rund um die Wahl beantwortet. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Die Anmeldung erfolgt per Mail an Lerncafe-Schifferstadt@web.de oder telefonisch unter 0151-2886 3991.