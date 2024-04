Spendenübergabe und Vorstellung des neuen Projektes

Gleich zwei Anlässe gab es für das Ökumenische Hungermarschteam, am Donnerstagabend, 18. April, in das Gemeindehaus in der Langgasse einzuladen. Zum einen die Spendenübergabe aus dem letztjährigen Hungermarsch und zum anderen die Vorstellung des neuen Projektes anlässlich des diesjährigen Hungermarsches. Zunächst begrüßte Pfarrer Michael Erlenwein die Vorsitzende des Fördervereins „MANTHOC Cajamarca e.V.“ Annette Heil. Denn dieser Verein wurde 2023 unterstützt.

Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom Dienstag, 23. April 2024.