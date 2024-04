Bereits einen Tag nach dem Projektbeginn in der Kindertagesstätte St. Jakobus kam man ins Staunen. Denn nach dem Motto „Viele Hände – schnelles Ende“ war schon zu erahnen, dass die Aktion zum anberaumten Ende am Sonntag, 17.07 Uhr, zur Freude aller erfüllt werden kann.

Das Tagblatt begleitet die 72h-Aktion in Schifferstadt und berichtete bereits in der Samstagsausgabe. Weiterer Artikel in der Montagsausgabe, 22. April 2024.