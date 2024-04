Unterbrechung der Stromversorgung am 15.04.2024

Bedingt durch heftige Windböen kam es im Netzgebiet der Pfalzwerke großflächig am 15.04.2024 gegen 19:45 Uhr zu mehreren Schäden an 20 KV-Freileitungsversorgungsstrecken. Betroffen waren u. a. das Stadtgebiet Schifferstadt mit zwei Kurzunterbrechungen und die Ortsgemeinde Waldsee. In Waldsee dauerte der Stromausfall ca. 25 Minuten. Das Netzbereitschaftsteam der Stadtwerke Schifferstadt konnte nach Rücksprache mit den Pfalzwerken die Versorgung der Ortsgemeinde Waldsee gegen 20:10 Uhr wieder flächendeckend in Betrieb nehmen.