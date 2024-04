Musikverein 1974 zündet musikalisches Feuerwerk

Schifferstadt. Eine Reihe von Glanzlichtern zündet der Musikverein 1974 anlässlich seines 50-jährigen Bestehens in diesem Jahr. Den Auftakt bildet das Partnerschaftskonzert am 20. April in der Aula des Paul-von-Denis-Schulzentrums. Gemeinsam mit dem Orchester des MV Balingen (Leiter: Michael Koch) präsentieren die Schifferstadter Blasmusikerinnen und Blasmusiker (Dirigent: Patrick Koch) ein breitgefächertes Programm mit etlichen „Krachern“.

Zum Auftakt erklingt die Ouvertüre aus der komischen Oper „Leichte Kavallerie“ von Franz von Suppé. Feurige Rhythmen wechseln sich mit wunderschönen, melancholischen Phrasen ab. Den Höhepunkt bildet die musikalische Beschreibung eines Kavallerierittes durch die ungarische Steppe.

Auf dieses schwungvolle Musikstück, das buchstäblich in die Beine geht, folgt mit der Suite „Tirol 1809“ ein ernsteres, getragenes Thema aus der Feder des Komponisten Sepp Tanzer in drei Sätzen, beginnend mit der Weise „Den Stutzen hear, beim Saggra“ aus dem Jahr 1796. Das „Grave patetico“ vermittelt die Unterdrückung der freiheitsliebenden Bergbewohner, das Fortissimo am Ende des Satzes Mut und Einigkeit. Den Aufmarsch am Berg Isel versinnbildlicht das im Marschrhythmus erklingende „Tiroler, lasst uns streiten“, wobei sich siegesgewohnt die „Marseillaise“ einblendet.

Das Ende des heroischen Kampfes bildet das „Spingeser Schlachtlied“ aus dem Jahr 1797.

Mit der Fantasie „Titanic“, die dem jungen Komponisten Stephan Jaeggi 1922 zum musikalischen Durchbruch verhalf und den Untergang des stolzen Dampfers in dramatischen Klängen darstellt, wird das Programm fortgesetzt.

Auf diese ernsten Themen folgen nach der Pause mit dem Marsch „Graf Zeppelin“, der in zahlreichen Ländern zum Inbegriff deutscher Marschkunst und von Carl Teike komponiert wurde, wieder beschwingte Rhythmen.

Gute Laune verbreitet der Programmpunkt „Second Suite“ mit Themen die sich stark an Volkslieder aus der Karibik und Tänzen aus Brasilien und Mexiko anlehnen.

Fünf Songs aus dem Drama-Musical „Elisabeth“ (Libretto: Michael Kunze, Musik: Sylvester Levay, Arrangement: Johan de Meji) präsentieren die 80 Aktiven aus zwei Orchestern im Anschluss. Auf den Prolog erklingen die Titel „Boote in der Nacht“, „Die fröhliche Apokalypse“, „Nur kein Genieren“ und – wohl der bekannteste – „Ich gehör nur mir“.

Den absoluten „Kracher“ bildet das Finale mit einem Medley der Rock-Band Deep Purple, die mit ihrem legendären Song „Smoke on the Water“ Rockgeschichte schrieben. Der japanische Arrangeur Toshihiko Sahashi schuf das rockige Arrangement für Blasorchester.

Info

Konzertbeginn: 19.30

Einlass in die Aula des

Schulzentrums ab 19 Uhr

Eintritt wird nicht erhoben,

um Spenden wird gebeten

Die Bewirtung in der Pause

übernimmt der Lions-Club

„Goldener Hut“ Schifferstadt